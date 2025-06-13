В Китае впервые доставили посылки с маркетплейса с помощью ракеты

Частная китайская ракето-космическая компания SEPOCH совершила прорыв в логистике, впервые в истории осуществив доставку посылок с маркетплейса Taobao с помощью ракеты, сообщает Синьху».

Испытание состоялось у восточного побережья Китая. Ракета XZY-1, изготовленная из нержавеющей стали, массой 57 тонн и длиной 26,8 метра, поднялась на высоту 2,5 километра. В течение 125 секунд полета она несла более 20 килограммов груза, состоящего из специально подготовленных открыток и товаров из официального магазина Национальной библиотеки. После успешного приводнения вертикально на поверхность моря у побережья провинции Шаньдун аппарат был извлечен через 18 часов без повреждений и возвращен на базу.

Грузовой отсек XZY-1 имеет грузовой отсек объемом 120 кубических метров, а грузоподъемность достигает 10 тонн, что, по расчетам SEPOCH, позволяет транспортировать даже легковые автомобили и малые грузовики.

Основатель компании Вэй И подтвердил, что отсек успешно прошел все необходимые испытания на герметичность, огнестойкость и устойчивость к механическим повреждениям. После приземления он оперативно сообщил о завершении эксперимента: «Посылка доставлена, пожалуйста, проверьте!».

Эта инновация может кардинально изменить глобальную логистику, сократив время межконтинентальных перевозок с дней и недель до считанных минут.

Хотя на текущем этапе стоимость такого метода остается высокой для массового применения, SEPOCH нацелена на использование его для экспресс-доставки и снабжения отдаленных районов. Вэй И выразил уверенность, что в перспективе массовое производство снизит затраты.

К концу 2025 года SEPOCH планирует вывести на орбиту свою первую ракету, способную доставлять до 7 тонн груза на высоту 1 тысяча 100 километров. В дальнейших планах компании — разработка усовершенствованных систем хранения и расширение возможностей для транспортировки скоропортящихся и хрупких товаров.