Последнее обновление: 13.06.2025 10:33

Шесть ученых ядерщиков погибли в результате израильского удара по Ирану

Шесть ученых ядерщиков погибли в результате израильского удара по Ирану. Об этом пишут иранские СМИ.

Среди убитых - бывший глава ядерной программы Ферейдун Аббаси-Давани и физик-теоретик Мохаммад Мехди Техранчи.

По данным ЦАХАЛ, убиты были также три высокопоставленных командующих Исламской Республики: командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, начальник генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери и командующий центрального штаб Хатам аль-Анбия - объединенного командования ВС Ирана. Всего удары по более чем 100 целям наносили 200 самолетов израильских ВВС.

Государственные телеканалы Ирана утверждают, что по всей стране ранения получили 50 человек, включая женщин и детей, передает The Guardian.

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