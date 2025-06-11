В Беларуси подкорректировали порядок увольнения с военной службы

Лукашенко 11 июня подписал указ № 233, которым корректируется Положение о порядке прохождения военной службы, утвержденное указом № 186 от 25 апреля 2005 года, сообщает его пресс-служба.

Указом уточняется порядок увольнения военнослужащих с военной службы, в том числе до окончания контракта о ее прохождении, корректируются основания для приостановления такой службы. Установлено, что те, кто увольняется по истечении срока контракта, проходят освидетельствование военно-врачебной комиссии по желанию.

Уточнен также порядок освобождения военнослужащих от возмещения расходов на обучение.

Дополнены основания для предоставления социального отпуска военнослужащим, которые награждены знаком отличия "Почетный донор Республики Беларусь".