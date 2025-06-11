Движение транспорта через пункт пропуска "Бенякони" может быть затруднено 12 и 13 июня. Об \том предупреждает Государственный таможенный комитет.

«12 и 13 июня в пункте пропуска «Бенякони» на белорусско-литовской границе будут проводиться работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия. Проведение ремонтных работ может сказаться на затруднении движения следующих через данный пункт пропуска транспортных средств», - говорится в сообщении.

В ГТК просят граждан учитывать эту информацию при планировании пересечения белорусско-литовской границы.