Последнее обновление: 11.06.2025 19:27

Движение транспорта через пункт пропуска "Бенякони" может быть затруднено 12 и 13 июня

Движение транспорта через пункт пропуска "Бенякони" может быть затруднено 12 и 13 июня. Об \том предупреждает Государственный таможенный комитет.

«12 и 13 июня в пункте пропуска «Бенякони» на белорусско-литовской границе будут проводиться работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия. Проведение ремонтных работ может сказаться на затруднении движения следующих через данный пункт пропуска транспортных средств», - говорится в сообщении.

В ГТК просят граждан учитывать эту информацию при планировании пересечения белорусско-литовской границы.



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