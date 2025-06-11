Правительство Испании больше не может игнорировать проблемы чрезмерного туризма

Правительство Испании больше не может игнорировать проблемы, которые для жителей страны создает чрезмерный туризм. Об этом в интервью AP сказал министр экономики Испании Карлос Куэрпо.

По прогнозам, в этом году Испания может принять до 100 миллионов туристов, а в прошлом году страну посетили рекордные 94 миллиона.

Туризм является ключевым сектором испанской экономики, которая в прошлом году росла быстрее всех крупных развитых экономик – на 3,2%, а в этом году, по прогнозам Банка Испании, будет расти на 2,4%, что значительно опережает средний показатель по еврозоне в 0,9%.

"Важно понимать, что эти рекордные показатели в сфере туризма также создают проблемы. И мы должны решать эти проблемы и для нашего собственного населения", – отметил Куэрпо.

По его словам, рекордное количество туристов иллюстрирует "привлекательность нашей страны, но также и вызов, который стоит перед нами с точки зрения работы с туристами и обеспечения хорошего опыта для них, но в то же время избегания завышения цен на наши собственные услуги и наше собственное жилье".

Банк Испании недавно заявил, что в стране дефицит жилья составляет 450 тысяч домов.

Как отметил Куэрпо, строительство большего количества государственного жилья имеет решающее значение для решения этой проблемы. Испания имеет меньший фонд государственного жилья, чем многие другие крупные страны Европейского Союза.

"Это ключевой вызов на этот срок", – сказал министр о жилищной проблеме в Испании.

О том, как возникли нынешние проблемы с жильем в Испании, министр сказал, что определенную роль сыграло резкое падение строительства в Испании после финансового кризиса 2008 года. Также свою роль сыграл рост населения за счет иммиграции и давление со стороны увеличения количества туристов.

Хотя строительство большего количества жилья является ключевым, Куэрпо выступил за комплексный подход, включая регулирование испанского рынка жилья и платформ краткосрочной аренды.

Испания пытается найти баланс между поддержанием туризма как двигателя экономики и решением проблемы высокой стоимости жилья, поскольку владельцы недвижимости предпочитают более прибыльную аренду для туристов.

Недавно стало известно, что правительство Испании просит парламент поддержать введение нового налога на добавленную стоимость в размере 21% на краткосрочную аренду туристического жилья, чтобы сдержать наплыв посетителей на фоне трудностей на рынке жилья.