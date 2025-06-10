Тринадцать европейских стран призывают ЕК принять меры против навигационных помех

Тринадцать стран Европейского Союза призывают Европейскую комиссию срочно принять меры в связи с помехами в работе Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) на территории стран ЕС. Об этом сообщает LRT со ссылкой на Министерство транспорта Литвы.

В письме, направленном в Еврокомиссию, подчеркивается, что перебои GNSS-сигналов – это не случайные инциденты, а систематические, повторяющиеся и преднамеренные действия со стороны режимов России и Беларуси, цель которых – дестабилизация работы инфраструктуры региона, особенно транспортной сферы.

Министры транспорта Литвы, Латвии, Эстонии, Германии, Словакии, Финляндии, Словении, Чехии, Италии, Нидерландов, Испании, Дании и Румынии призывают ЕС применить все возможные политические, дипломатические и правовые меры, чтобы усилить международное давление на режимы России и Беларуси. В частности, они предлагают ввести санкции против лиц и организаций, причастных к умышленному созданию помех GNSS-сигналам.

В письме также предлагается рассмотреть возможность усиления радиочастотного мониторинга, расширения координационных механизмов между странами ЕС и НАТО для совместного мониторинга, обмена данными и возможного реагирования на навигационные помехи.

Кроме того, страны призывают ускорить внедрение более устойчивых к помехам GNSS-решений, а также обновить и модернизировать существующую навигационную инфраструктуру.

Инициированное Литвой обращение было направлено высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Каи Каллас, еврокомиссару по вопросам обороны и космоса Андрюсу Кубилюсу, еврокомиссару по транспорту Апостолосу Цицикостасу и другим членам Европейской комиссии.

Министры транспорта и телекоммуникаций этих стран ЕС подчеркивают, что с 2022 года в воздушном пространстве Балтийского моря все чаще фиксируются случаи подавления и подмены GNSS-сигналов, что создает угрозу для различных видов транспорта, особенно для гражданской авиации и морского судоходства.

Эстония ранее говорила, что препятствование сигналам GPS является нарушением международного права со стороны РФ.

Тем временем в Финляндии работают над устройством для противодействия помехам GPS.