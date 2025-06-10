Последнее обновление: 10.06.2025 18:00

IBM создаст крупномасштабный отказоустойчивый квантовый компьютер

International Business Machines планирует создать первый в мире крупномасштабный отказоустойчивый квантовый компьютер к 2029 году. Об этом заявила компания.

Компьютер, получивший название IBM Quantum Starling, будет построен в новом центре обработки данных в Покипси (штат Нью-Йорк) и будет выполнять в 20 тысяч раз больше операций, чем существующие квантовые компьютеры.

"IBM нацелен на новый рубеж в квантовых вычислениях, - сказал главный исполнительный директор компании Арвинд Кришна. - Наши знания в области математики, физики и инженерии прокладывают путь к крупномасштабному, отказоустойчивому квантовому компьютеру - такому, который будет решать реальные проблемы и открывать огромные возможности для бизнеса".

С начала 2025 года капитализация IBM увеличилась почти на 24% (до $253 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил 2%.



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