Безработица в Чехии снизилась до 4,2% в мае

Безработица в Чехии в мае снизилась до 4,2% с апрельских 4,3%, достигнув тем самым самого низкого показателя в этом году. Это следует из опубликованных Чешским управлением по трудоустройству данных.

В то же время по сравнению с маем прошлого года доля безработных выросла на 0,6 процентного пункта.

По мнению аналитиков, снижение безработицы по сравнению с предыдущим месяцем связано с сезонными факторами. Годовой рост объясняется проблемами, вызванными слабым спросом, с которыми сталкивается чешская промышленность. По прогнозам специалистов, в оставшиеся месяцы года уровень безработицы не опустится ниже 4%.

На конец мая без работы оставались 316 060 человек – это на 2480 меньше, чем в апреле. Однако по сравнению с прошлым годом количество безработных выросло примерно на 42 тыс. Количество вакантных мест за месяц выросло на 615 и составило 96 413. Перед началом летнего сезона работодатели в сферах размещения, питания и туризма через биржи труда предлагают более 9 тысяч вакансий.