В ЕС задержали более двадцати участников международной сети наркотрафика в Чехию

В рамках масштабной международной полицейской операции правоохранители задержали 21 подозреваемого в организации канала поставки наркотиков в Чехию. Об этом сообщило подразделение по борьбе с наркотиками Чехии.

По информации правоохранителей, в рамках операции Dorni Национальное подразделение по борьбе с наркотиками (NPC) предъявило обвинения пяти иностранцам – четырем мужчинам и одной женщине, которые жили в Оломоуцком крае и Праге.

Правоохранители утверждают, что группа занималась контрабандой героина, кокаина и метамфетамина.

Во время спецоперации полиция изъяла более 10 кг наркотиков, почти 7 млн чешских крон наличными (около $322,8 тысячи), а также крупную лабораторию по производству метамфетамина в Косове.

Лидера преступной группы задержали на территории Чехии. Ему и еще трем сообщникам грозит до 18 лет лишения свободы за торговлю наркотиками. Один из подозреваемых может получить более мягкое наказание. Трое фигурантов дела сейчас находятся под стражей.

Параллельно полиция Словакии арестовала пять человек, австрийская – шесть, среди которых – один чешский гражданин. NPC заявил, что возьмет на себя уголовное преследование подозреваемых, задержанных в Словакии и Косове.

Недавно в ходе масштабной операции при поддержке Европола были задержаны почти 50 подозреваемых в причастности к сети контрабанды кокаина, действовавшей на Канарских островах Испании.

А перед этим Европол ликвидировал сеть контрабанды кокаина, которая перевозила пасту коки из Колумбии в Бельгию.