В провинции Китая Хайнань ослабят государственную цензуру в интернете

На курортном острове Хайнань в рамках пилотного проекта ограниченному числу корпоративных пользователей предоставят свободный доступ к глобальному интернету, не подчиненному государственной цензуре. Об этом сообщает South China Morning Post.

Отмечается, что сотрудники официально зарегистрированных компаний, работающих на Хайнане, смогут подать заявку на подключение к услуге Global Connect через Международный центр комплексного обслуживания данных. При одобрении заявки — что может занять до пяти месяцев — пользователям разрешат легально обходить «Великий китайский файрвол».

«Великий китайский файрвол» — это система интернет-цензуры, разработанная китайскими властями для контроля, фильтрации и блокировки онлайн-контента внутри страны. В ее рамках заблокированы такие ресурсы, как Google, YouTube, Zoom, X, и другие.

Попытка смягчить интернет-ограничения на Хайнане предпринималась и в 2018 году — тогда власти острова обсуждали возможность открыть доступ к Twitter, YouTube и Facebook, однако инициатива вызвала критику и не была реализована.