Цены на нефть эталонных марок утром в понедельник снижаются.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $66,4 за баррель, что на $0,07 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты выросли в цене на $1,13 до $66,47 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на $0,06 до $64,52 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $1,21 до $64,58 за баррель.