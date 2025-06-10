Последнее обновление: 10.06.2025 11:14

Цены на нефть эталонных марок утром во вторник повышаются

Цены на нефть эталонных марок утром во вторник повышаются.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures повысилась на $0,19 до $67,23 за баррель. В понедельник эти контракты подорожали на $0,57 до $67,04 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене на $0,15 до $65,44 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $0,71 до $65,29 за баррель.

Brent завершила торги накануне на максимуме с конца апреля, WTI - с начала позапрошлого месяца на фоне очередного раунда торговых переговоров США и Китая, прошедшего в Лондоне.

Поддержку нефтяным котировкам также оказало снижение курса доллара. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют, накануне ушел вниз на 0,3%, что повысило привлекательность сырьевых товаров для владельцев других валют.

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