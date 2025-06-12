Цены на нефть эталонных марок утром в четверг повышаются на заявлениях Трампа

Цены на нефть эталонных марок утром в четверг повышаются.

Так, августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE повысились на 3,9%, достигнув $69,48 за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на WTI выросла на 4,5% до $67,91 за баррель.

Основные факторы роста — позитивные новости о переговорах между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп 11 июня заявил, что делегации двух стран согласовали условия торгового соглашения, и теперь его должны утвердить главы государств.

Дополнительным драйвером стало заявление Трампа по поводу переговоров с Ираном: он выразил сомнения в возможности заключения сделки по ядерной программе, что означает сохранение санкций против иранского нефтяного экспорта.

Рынок также учитывает запасы нефти в США и ожидает решений ОПЕК+ о добыче. Напряженность вокруг санкций делает ситуацию еще более динамичной.