В Украине запустили акселератор ИИ и блокчейна

Министерство цифровой трансформации Украины запустило Sandbox для тестирования технологий блокчейна и искусственного интеллекта. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Sandbox — «первое государственное пространство», в котором «стартапы способны расти по индивидуальной траектории из маленьких проектов в новые украинские единороги». Команды могут получить рекомендации от юристов, бизнес-аналитиков и технических экспертов.

Площадка призвана усилить государственный сектор и экономику страны, а также сформировать законодательство в сфере ИИ и Web3 с учетом опыта и отзывов молодых компаний.

Sandbox будет работать в качестве эксперимента на базе Украинского фонда стартапов до конца 2026 года. Далее министерство планирует проанализировать эффективность решения и создать постоянный инструмент поддержки инноваций.