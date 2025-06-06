Китайская ракета вывела на орбиту очередную группу интернет-спутников SatNet

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-6" ("Великий поход-6") в пятницу вывела на орбиту очередную группу спутников SatNet для создания группировки глобального интернет-покрытия. Об этомсообщило Центральное телевидение КНР.

Запуск ракеты был осуществлен космодрома Тайюань в северной китайской провинции Шаньси. Спутники успешно вышли на заданную орбиту.

Запуск осуществлен в рамках программы создания национальной спутниковой интернет-системы SatNet, нацеленной на обеспечение глобального широкополосного интернет-покрытия, поддержку развивающейся цифровой экономики страны, потребностей национальной безопасности и международной связи. Нынешняя группа аппаратов является уже четвертой по счету.

Спутники китайской государственной группировки SatNet, управляемой компанией China Satellite Network Group, развертываются на низкой околоземной орбите. Предполагается, что группировка в будущем будет состоять из 13 тыс. аппаратов.