ChatGPT научили подключаться к Google Drive и Gmail

Чат-бот ChatGPT способен подключаться к большему количеству внутренних источников и получать контекстную информацию в реальном времени.
При этом сохраняются действующие пользовательские разрешения, подчеркнули в OpenAI.
Список сервисов, к которым чат-бот может обратиться за данными, включают: Outlook; Teams; Google Drive; Gmail; Linear.
Функция доступна для владельцев платных тарифных планов. Отдельно для пользователей Team, Enterprise и Edu добавлена поддержка SharePoint, Dropbox и Box.
Администраторы рабочих пространств могут создавать собственные коннекторы для глубоких исследований с помощью Model Context Protocol (MCP).
MCP позволяет подключать проприетарные системы и другие приложения, обеспечивая командам доступ к нужной информации — как из внутренних источников, так и из интернета или заранее настроенных коннекторов.
Инструмент доступен в тарифных планах Team, Enterprise, Edu и Pro.
Дополнительно для пользователей Team на macOS интегрирован режим записи. Он позволяет ChatGPT сохранить совещание, мозговый штурм или голосовую заметку, расшифровать, выделить ключевые элементы и превратить в план работы или код.
Скоро сервис появится в Plus, Pro, Enterprise и Edu.
Ранее OpenAI начала интеграцию облегченной версии улучшений памяти в ChatGPT для пользователей без платной подписки.
Напомним, в июне стало известно о желании стартапа сделать из своего чат-бота «суперпомощника», который «глубоко понимает пользователя и является интерфейсом для интернета».