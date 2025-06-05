Последнее обновление: 05.06.2025 17:08

В Латвию пытались попасть 90 нелегальных мигрантов из Беларуси

Несколько десятков мигрантов 4 июня попытались нелегально попасть в Латвию из Беларуси. Об этом пишет LRT со ссылкой на данные Государственной пограничной службы.

Как отмечается, в этом году пограничники задержали 4615 человек, которые пытались нелегально попасть в Латвию из Беларуси, а 12 людям был разрешен въезд в страну по гуманитарным соображениям.

Ранее правительство Латвии продлило режим усиленных мер безопасности на границе с Беларусью до 30 июня 2025 года в связи с наплывом нелегальных мигрантов.

В марте Латвия по этой же причине приняла решение о частичном закрытии пограничных пунктов "Патерниеки" на границе с Беларусью в Краславском крае и пунктов "Гребнево" и "Терехово" на границе с Россией в Лудзенском крае.

Начальник Государственной пограничной охраны Латвии, генерал Гунтис Пуятс заявил, что давление нелегальных мигрантов, идущих из Беларуси и из России, может продолжаться еще несколько лет.

Ранее по теме


<Май 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование