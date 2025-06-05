Сейм Латвии утвердил законопроект о запрете поездок госслужащих в Беларусь

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции 4 июня поддержала в третьем чтении законопроект «Об ограничении деятельности, угрожающей национальной безопасности», который предусматривает запрет на поездки некоторых работников госуправления в Россию и Беларусь, сообщает агентство LETA.

Одновременно комиссия сегодня отклонила предложение о том, что «руководитель государственного или муниципального учреждения с учетом обязанностей, согласованных в трудовом договоре работника или обязанностей, включенных в должностную инструкцию государственного служащего, и компетенции учреждения может определить должности, работникам которых запрещены поездки в Россию и Беларусь».

Законопроект был разработан Комиссией по национальной безопасности Сейма. Ранее также было одобрено предложение о запрете поездок в Россию и Беларусь депутатам Сейма.

Заместитель омбудсмена Инета Пиляне подчеркнула, что предложенный законопроект является политическим решением.

Запрет на поездки в Россию и Беларусь распространяется на лиц:

которым выдано специальное разрешение на допуск к государственным секретам;

ответственных за безопасность объектов критической инфраструктуры;

работающих в Министерствах обороны, внутренних дел и юстиции и учреждениях, подчиненных соответствующим министерствам или министрам;

работающих на военных объектах, в Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией, налоговой и таможенной полиции, а также на должностных лиц таможенных органов Службы государственных доходов.

работающих на дипломатической или консульской службе, а также в судебных или прокурорских учреждениях.

Запрет на поездки также планируется ввести на транзит через территории России и Беларуси.

Запрет не будет распространяться на случаи, когда выезд необходим в связи с выполнением служебных обязанностей или по гуманитарным соображениям, если лицо получило разрешение на временный выезд из Латвии.

Законопроект предусматривает, что нарушение запрета на поездки будет считаться самостоятельным основанием для прекращения трудовых отношений с соответствующим лицом.