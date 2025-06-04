В Беларуси подготовили изменения в закон об аудиторской деятельности. Сегодня замминистра финансов Александр Судник представил соответствующий законопроект на заседании экспертного совета под руководством председателя Совета Республики Натальи Кочановой.

Как сообщает пресс-служба Минфина, проект закона предусматривает возможность сокращения численности аудиторов, для которых аудиторская организация является основным местом работы, с пяти до трех человек.

Кроме того, планируется установить требования о наличии безупречной деловой (профессиональной) репутации у аудитора, а также у физического лица, претендующего на получение квалификационного аттестата аудитора.

В документе предусмотрены корректировка периодичности проведения внешней оценки качества работы аудиторских организаций и расширение оснований для аннулирования квалификационного аттестата аудитора у индивидуального предпринимателя или руководителя аудиторской организации.

Планируется также предоставить Совету министров право определять перечень организаций, имеющих особую экономическую значимость для Беларуси, и устанавливать для них особенности оказания аудиторских услуг.