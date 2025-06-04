В Беларуси сохранятся единые подходы к школьной форме.

Как сообщает пресс-служба Минобразования, они реализуются в соответствии с нормами действующего законодательства и закреплены в локальных документах учреждений образования. Каких-либо изменений с нового учебного года вносить не планируется.

В ведомстве напомнили, что действующие подходы к одежде в учебное время прошли согласование с учащимися и родителями, приняты решения по цветовой гамме, определены общие элементы. В качестве единых школами и гимназиями выбраны комплекты одежды (брюки, юбка/жилет, пиджак/джемпер/брюки, жакет/платье, сарафан) и дополнительные детали (шевроны и эмблемы с логотипом учреждения, значки, галстуки).

Что касается 20 школ и гимназий Минска, которые ранее стали участниками пилотного проекта по поэтапному введению школьной формы для всех классов, то "по решению родителей и школы" и в новом учебном году в этих учреждениях образования сохранят подходы к комплексности одежды делового стиля для учащихся.