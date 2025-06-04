В России собираются печатать жилье на 3D-принтерах

До 2030 года в России планируется возвести 1 млн квадратных метров жилой недвижимости при помощи 3D-принтеров. Об этом сообщил замглавы Минстроя РФ Сергей Музыченко на открытии Второй Международной конференции «3DMIX-2025: Аддитивные технологии в строительстве».

По словам Музыченко, возведение жилья с помощью 3D-принтеров — это «единственный выход из ситуации, которая сложилась в стране с трудовыми ресурсами, с развитием строительной отрасли в целом», передает РБК.

Приведенная стоимость такого жилья может составить от 50 тысяч до 75 тысяч рублей за квадратный метр, пояснил генеральный директор ООО «СмартБилдСервис» Михаил Шиленков.

В России есть около десяти производителей 3D-принтеров, которые работают в направлении строительства, рассказал Музыченко. При этом наблюдается дефицит производителей строительной 3D-смеси, добавил Шиленков. По его словам, чем больше появится производителей смесей, тем дешевле будет квадратный метр жилья в реальном строительстве.

Несмотря на развитие отрасли, 3D-строительство по-прежнему сопряжено с рядом рисков и проблем, прокомментировал директор НИИ строительных материалов и технологий НИУ МГСУ Алексей Адамцевич. К ним он относит более низкую скорость строительства по сравнению с традиционными методами; необходимость использовать более дорогие материалы; ограничение по размерам печатного объекта; сложность и дороговизну 3D-оборудования; высокий порог входа компаний.