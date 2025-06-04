Из-за непогоды в Гомеле повалено более 130 деревьев

Более 140 деревьев повалены в результате непогоды в Гомельской области. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Согласно информации, после прохождения дождя и сильного ветра с порывами до 15-20 м/с в трех районах Гомельской области и в областном центре зафиксированы 142 случая падения деревьев (больше всего - 134 дерева - в Гомеле). Работники МЧС 10 раз привлекались на уборку и распиловку упавших деревьев.

Из-за непогоды в населенных пунктах области фиксировались краткосрочные отключения электроэнергии, которые оперативно восстанавливались работниками РУП "Гомельэнерго".

В результате падения деревьев в Гомеле повреждены шесть автомобилей. Зафиксированы повреждения десять кровель зданий: два строения в Лельчицком районе и по четыре - в Гомеле и Речицком районе. Пострадавших нет.