Великобритания в течение года поставит Украине 100 тысяч дронов

Великобритания обязалась поставить Украине 100 тысяч дронов к концу текущего финансового года в апреле 2026 года, заявив, что беспилотные летательные аппараты изменили способ ведения войн. Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации, запланированный объем поставок БпЛА в 10 раз больше предыдущих.

Пакет беспилотников стоимостью 350 млн фунтов стерлингов ($473 млн) является частью более широкой инициативы военной поддержки Украины стоимостью 4,5 млрд фунтов стерлингов.

Министр обороны Джон Хили официально сообщит о новых обязательствах на заседании Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе (формат "Рамштайн"), которое запланировано на 4 июня.

"Великобритания усиливает свою поддержку Украины, поставляя в этом году еще сотни тысяч беспилотников и завершая важную веху в поставках критически важных артиллерийских боеприпасов", – заявил Хили накануне встречи.

Отмечается, что поставка 140 тысяч британских артиллерийских снарядов завершилась в январе.

Помимо предоставления дронов, Великобритания планирует потратить в этом году еще 247 млн фунтов стерлингов на обучение украинских войск.