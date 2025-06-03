Поправка в Трудовой кодекс Чехии позволяет работать с 14 лет и ускоряет процесс увольнений

С 1 июня 2025 года в Чехии вступила в действие поправка в Трудовой кодекс, позволяющая выполнять определенные виды работ уже с 14-летнего возраста.

По информации чешских СМИ, с 3 на 4 месяца увеличился срок испытательного срока для новичков и ускорился процесс увольнения – срок обязательной двухмесячной отработки начинается с момента вручения уведомления.

Поправка также упрощает правила возвращение на прежнее место работы из отпуска по уходу за ребенком. Меняются правила для работы по временному договору, а через год некоторые изменения претерпит и система выплат пособий по безработице.