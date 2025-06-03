Немецкий суд запретил правительству Германии не впускать в страну просителей убежища

Суд в Берлине в понедельник вынес решение, согласно которому план правительства Германии не впускать в страну просителей убежища является незаконным, что отменяет основной компонент политики ограничения иммиграции, обещанной канцлером Фридрихом Мерцем.

Решение было принято в ответ на жалобу трех сомалийских просителей убежища, которые в мае пытались попасть в Германию из Польши, но были развернуты на границе немецкой полицией и отправлены обратно в Польшу на том основании, что они пытались въехать в Германию из безопасной третьей страны.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц перед недавними выборами обещал эффективно воспрепятствовать въезду в Германию мигрантов без документов и просителей убежища, и в мае министр внутренних дел нового правительства Александр Добриндт сообщил об отправке на границы нескольких тысяч дополнительных полицейских для усиления проверок. Он назвал это явным сигналом миру и Европе о том, что политика Германии изменилась.

После решения суда в понедельник Добриндт заявил, что оно распространяется только на трех подателей жалобы из Сомали.

"Мы продолжим придерживаться (политики) выдворения. Мы считаем, что для этого есть правовые основания, и поэтому будем действовать данным образом, независимо от решения по конкретному делу", - заявил министр внутренних дел Германии.

В пресс-службе суда отметили изданию Politico, что решение носит юридически обязывающий характер только в отношении трех мигрантов из Сомали, однако правительству рекомендуется руководствоваться данным решением в аналогичных случаях.

Решение суда является окончательным и не подлежит обжалованию.

Некоторые юридические эксперты заявили, что политика немецкого правительства противоречит европейскому праву. Так, согласно так называемому Дублинскому регламенту, европейские страны обычно обязаны принимать просителей убежища, чтобы проверить, какая из стран-членов ЕС несет ответственность за рассмотрение их заявлений. Берлинский суд подтвердил в понедельник эту позицию.

Однако по оценке немецкого МВД, Германия имеет право приостановить действие европейских законов по соображениям внутренней безопасности и поддержания правопорядка.

Число прибывающих в Германию просителей убежища сократилось в прошлом году примерно на 30%, но все равно составило внушительную цифру в 230 тысяч человек.