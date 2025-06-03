Минобороны Украины в мае разрешило использовать более 130 новых образцов вооружения и техники

Министерство обороны Украины в мае кодифицировало и разрешило использовать в армии более 130 новых образцов вооружения и техники, около 80% из них – украинские разработки. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Валерий Чуркин.

В списке утвержденных образцов преобладают беспилотные авиационные комплексы, боеприпасы к ним, автомобили и гранатометы. К эксплуатации также допущены новейшие средства радиоэлектронной борьбы и разведки, стрелковое оружие и инженерная техника.

Замминистра подчеркнул значительное повышение роли беспилотных систем на поле боя.

«Статистика по уничтожению объектов противника свидетельствует о том, что беспилотники уже не вспомогательный инструмент, а одно из ключевых средств поражения», - сказал Валерий Чуркин, которого цитирует пресс-служба Минобороны.

По словам военного, с начала текущего года, к эксплуатации допущено почти 60 образцов беспилотных авиационных комплексов с волоконно-оптическим управлением.

Ранее в Вооруженных силах Украины допустили к использованию квадрокоптер Baton Optic украинского производства.