Apple обжалует предписание ЕК обеспечить совместимость iOS с продуктами конкурентов

Американская Apple Inc. подала апелляцию в Европейский суд общей юрисдикции на предписание Европейской комиссии сделать операционную систему iOS более совместимой с продуктами конкурентов. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Еврокомиссия в конце марта потребовала от Apple обеспечить совместимость устройств, работающих на iOS, с продукцией других компаний, включая приложения, наушники и гарнитуры виртуальной реальности.

ЕК объяснила такое решение требованиями Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA). За нарушение этого закона компаниям грозит штраф в размере до 10% от глобальной выручки.

Требование Еврокомиссии предусматривает предоставление разработчикам программного обеспечения и производителям устройств доступа к определенным частям операционной системы, которые обычно используются исключительно собственными продуктами Apple.

Apple назвала требования ЕК "глубоко ошибочными" и заявила, что они создают необоснованные риски для компании, а также для безопасности европейских клиентов, поскольку сопряжены с необходимостью делиться конфиденциальной информацией с конкурентами.

Представитель Европейской комиссии заявил, что действия ЕЦ полностью соответствуют DMA и будут отстаиваться в суде.

Акции Apple дорожают на 0,2% на торгах в понедельник. С начала года капитализация компании упала почти на 20%, до $3 трлн.