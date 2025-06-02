В Латвии владельцев электросамокатов обяжут иметь страховку

С 1 июля в Латвии владельцы и водители электросамокатов будут обязаны иметь страховой полис. Об этом сообщает телеканал TV3.

В Латвии с апреля прошлого года все электросамокаты должны быть зарегистрированы и могут передвигаться только в том случае, если на них выдан и в заметном месте приклеен идентификационный номер.

Теперь же владельцы таких самокатов должны будут иметь действующий страховой полис.

Недовольство новым требованием уже выразили компании, сдающие в аренду электросамокаты, отметив, что это приведет к удорожанию услуг.

Страховщики объясняют, что такая необходимость обусловлена тем, что количество ДТП с участием электросамокатов остается высоким – ежегодно их регистрируют несколько сотен. В результате таких ДТП страдают не только водители самокатов, но и пешеходы или имущество третьих лиц.

В дальнейшем система будет работать аналогично с системой страхования автомобилей – убытки будет покрывать тот, кто вызвал аварию, через своего страховщика.

Одна из компаний, которая уже начала предлагать услугу страхования электросамокатов, объясняет, что цена полиса пока не будет высокой – около 2,50 евро в месяц.

Однако страховщики отмечают, что цены могут измениться, поскольку сейчас они основываются на предположениях относительно количества возможных ДТП с участием электросамокатов.

Страховщики также отмечают, что не следует отказываться от приобретения полиса, поскольку в противном случае в случае ДТП все убытки придется покрывать виновному. А суммы, если, например, в результате ДТП сбили пешехода, который получил тяжелые травмы, или самокат врезался в дорогой автомобиль, могут исчисляться даже тысячами евро.

Между тем в полиции отмечают, что, хотя пока в планах нет усиления контроля за электросамокатами, во время ежедневного наблюдения за дорожным движением с июля они будут обращать внимание на то, есть ли у владельцев электросамокатов страховой полис.

Каким будет штраф за езду на электросамокатах без полиса, пока не понятно. Этот вопрос будет рассмотрен на следующей неделе в комиссии Сейма.