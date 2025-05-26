Во Франции анархисты заявили о своей причастности к масштабным отключениям электроэнергии

В воскресенье две анонимные группы, называющие себя анархистами, заявили о своей причастности к массовым отключениям электроэнергии в регионе Приморские Альпы, которые, среди прочего, лишили электричества Каннский кинофестиваль. Об этом сообщает France info.

«Мы устроили диверсию на главной электрической подстанции, снабжающей пригороды Канн, и перепилили линию 225 кВ, идущую из Ниццы», - написали авторы в анонимном тексте, размещенном в интернете на сайте Indymedia.

Они утверждают, что эта акция была направлена не только на срыв Каннского кинофестиваля, но и на лишение всех промышленных предприятий электроэнергии, так как их цель – «выключить эту смертоносную систему».

Прокуратуры городов Граса и Драгуньяна, в которых ведется дело, в настоящее время изучают это заявление.

В прошедшую субботу масштабные отключения электроэнергии затронули весь регион Приморские Альпы. Причиной стал серьезный ущерб инфраструктуре. В частности, неизвестными были спилены три из четырех опор высоковольтной линии электропередачи, питающей город Канны. Сетевой оператор был вынужден отключить линию, в результате чего 160 тысяч домохозяйств остались без электричества. Также была прервана работа Каннского кинофестиваля.