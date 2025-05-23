Литовская таможня предупреждает о сложностях с пересечением границы 24 мая

На официальном сайте таможенной службы Литвы опубликована информация о проведении 24 мая 2025 года плановых работ по управлению системным программным обеспечением.
Согласно информации, с 06:00 до 18:00 не будут работать:
система обработки таможенных деклараций (MDAS);
интеллектуальная система обработки таможенных деклараций (iMDAS);
национальная система контроля транзита (NTKS);
система сбора и обработки данных о торговых потоках Литовской Республики со странами-членами Европейского Союза (IDAIS);
система подачи товаров на таможенный контроль (PPMKS);
национальные компоненты системы контроля импорта ICS2.