Литовская таможня предупреждает о сложностях с пересечением границы 24 мая

На официальном сайте таможенной службы Литвы опубликована информация о проведении 24 мая 2025 года плановых работ по управлению системным программным обеспечением.

Согласно информации, с 06:00 до 18:00 не будут работать:

система обработки таможенных деклараций (MDAS);

интеллектуальная система обработки таможенных деклараций (iMDAS);

национальная система контроля транзита (NTKS);

система сбора и обработки данных о торговых потоках Литовской Республики со странами-членами Европейского Союза (IDAIS);

система подачи товаров на таможенный контроль (PPMKS);

национальные компоненты системы контроля импорта ICS2.