Uber ввел опцию поездок только для женщин в трех городах Германии, сообщают немецкие СМИ.

Согласно информации, теперь жительницы Берлина, Франкфурта-на-Майне и Мюнхена могут заказать такси, водителем которого тоже будет женщина. Это сделано для повышения чувства безопасности, особенно ночью, заявили в Uber. Дополнительная плата за эту услугу не берется.

"У женщин теперь есть выбор, с кем добираться из пункта А в пункт Б", - сказал глава Uber Germany Кристоф Вайглер.

В компании также надеются, что новая опция привлечет больше женщин-водителей: они тоже смогут указывать, что хотят подвозить только женщин. До сих пор доля водителей женского пола на платформе Uber была крайне низкой.

Подобные инициативы активно обсуждаются в Германии. Например, недавно депутат от партии "зеленых" Антье Капек призвала создать специальные зоны в вагонах метро, предназначенные только для женщин. Поводом для этого стал случай изнасилования в берлинском метро весной 2024 года.

"Это не единственная причина говорить о том, что нам нужно больше защиты для женщин, чтобы все чувствовали себя в безопасности в общественном транспорте", - сказала тогда Капек.

Тысячи людей уже подписали соответствующую петицию в поддержку ее инициативы.