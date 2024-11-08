Последнее обновление: 08.11.2024 18:00

Центробанк Турции повысил прогнозы инфляции на 2024 и 2025 годы

Центробанк Турции повысил прогнозы инфляции на 2024 и 2025 годы, поскольку темпы роста потребительских цен в стране в последние 2 месяца превышали ожидания рынка, хотя и продолжали замедляться.

Согласно новому прогнозу ЦБ, инфляция в Турции к концу 2024 года составит 44%, а к концу 2025 года - 21%. Ранее эти показатели ожидались на уровне 38% и 14% соответственно.

Инфляция в стране в октябре замедлилась до 48,58% в годовом выражении - минимального уровня с июля 2023 года - по сравнению с 49,38% в сентябре.

Глава ЦБ Турции Фатих Карахан оптимистично оценивает перспективы инфляции, отмечая ослабление спроса в экономике страны в целом и замедление роста цен в сфере услуг, где инфляция является особенно устойчивой.

Центробанк Турции удерживает ключевую процентную ставку на уровне 50% годовых с марта текущего года, стремясь ослабить инфляционное давление. Он ставит целью добиться замедления инфляции до 5% в долгосрочной перспективе.



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