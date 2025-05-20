Проблемы с телефонной связью и интернетом возникли в ряде регионов Испании

Масштабный сбой у испанского оператора связи Telefónica привел к отключению стационарной телефонной связи и интернета у пользователей ряда автономных сообществ страны. Об этом сообщает во вторник Испанское телевидение.
Согласно информации, пострадали автономные сообщества Арагон, Валенсия, Страна басков, Эстремадура и Андалусия.
Особенно чувствительно ситуация отразилась на работе экстренных служб, в связи с чем местные власти включили альтернативные линии для оповещения.
Другие крупные испанские операторы связи о сбоях не сообщали.
Происшествие, причины которого еще предстоит выяснить, произошло спустя примерно три недели после того, как в стране случилось полное отключение энергонабжения, устранение неполадок тогда заняло примерно около суток.