В 17-й пакет антироссийских санкций ЕС может войти "Росатом", экспорт СПГ и "теневой флот"

В 17-й пакет антироссийских санкций Европейского Союза может войти госкорпорация "Росатом", экспорт сжиженного газа и так называемый "теневой флот". Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге 14 апреля.

По его словам, Литва будет настаивать на включении в 17-й пакет санкций сжиженного газа и корпорацию "Росатом".

"Путин снова бросает вызов всем... И именно поэтому для Европы сейчас пришло время двигаться дальше с 17-м пакетом санкций. Литва готова сделать свой вклад в него, с теми секторами, которые не вошли в 16-й пакет. Это – сжиженный газ, это – Росатом, это дополнительный пакет по теневому флоту и, конечно, дополнительные индивидуальные санкции", – заявил Будрис.

Глава МИД Литвы подчеркнул, что таким образом можно "получить больше рычагов влияния на Путина, чтобы остановить его войну".

"Кроме того, то, что мы должны обсудить прямо сейчас, – это дата, когда Украина станет членом ЕС. Я думаю, что 1 января 2030 года – это вполне реально, и мы можем этого достичь", – добавил он.