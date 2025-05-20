Из США выехали первые нелегальные мигранты по программе самодепортации

Первые нелегальные мигранты добровольно покинули США по программе "самодепортации", запущенной администрацией президента США Дональда Трампа.

По информации Министерства внутренней безопасности (МВБ) США, 64 человека вернулись в Гондурас и Колумбию на чартерном рейсе, организованном американскими властями.

В ведомстве отметили, что нелегальные мигранты сами зарегистрировались в новом приложении CBP Home, созданном для этой цели. Для них организовали чартерный рейс из Хьюстона с двумя остановками. Они получили бесплатный проезд, выплату в 1000 долларов на человека и возможность в будущем возвратиться в США на законных основаниях.

В МВБ добавили, что власти Гондураса, куда вернулись 38 человек, дополнительно выделили им по 100 долларов и выдали талоны на питание, а также пообещали помочь с трудоустройством. 26 вернувшимся в Колумбию власти этой страны "предоставили социальные услуги".

Глава МВБ Кристи Ноэм призвала остающихся в США нелегальных мигрантов последовать этому примеру, иначе их "оштрафуют, арестуют, депортируют и никогда не разрешат вернуться".

Американский телеканал CNN цитирует чиновников Гондураса, которые заявили, что половина из вернувшихся туда - это дети. По крайней мере четверо из них родились в США и, следовательно, являются американскими гражданами. Они покинули родную страну, чтобы остаться с семьей.