Последнее обновление: 19.05.2025 16:05

Власти Испании обязали Airbnb удалить более 65 тыс. объявлений об аренде жилья для туристов

Министерство защиты прав потребителей Испании обязало Airbnb удалить более 65 тыс. объявлений об аренде жилья, которые не соответствуют действующим нормам. Об этом пишет Reuters.

Как пояснили в ведомстве, большинство из них не содержали номера лицензии, а некоторые не указывали, является ли владельцем физическое лицо или компания.

"Цель - положить конец общей бесконтрольности и незаконности в сфере туристической аренды", - заявил министр по делам потребителей Пабло Бустиндуй. По его словам, государство должно "способствовать доступу к жилью и защищать права потребителей".

Испанское правительство, региональные и городские советы в последнее время усилили давление на платформы краткосрочной аренды, такие как Airbnb и Booking.com, которые, по мнению многих испанцев, вызывают чрезмерный туризм и делают жилье недоступным для местных жителей.



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