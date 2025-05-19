Финляндия будет поставлять Украине боеприпасы за счет доходов от замороженных активов РФ

Финляндия стала одной из участниц программы ЕС, предусматривающей предоставление Украине военной помощи за счет доходов от замороженных в Европе российских активов – на это выделено €90 млн. Об этом сообщило Министерство обороны Финляндии.

Финляндию выбрали как одну из стран, которая будет участвовать в предоставлении Украине помощи за счет доходов от замороженных российских активов.

Соглашение с Еврокомиссией предусматривает, что Финляндия будет передавать Украине боеприпасы крупного калибра. Боеприпасы будут закупаться у финского оборонпрома и оплачиваться доходами от замороженных активов, которые будут передаваться через Европейский фонд мира – в общей сложности на €90 млн.

Министр обороны Антти Хяккянен отметил, что такая схема одновременно обеспечивает рабочие места финской оборонной промышленности и оказывает поддержку Украине.

"Этот новый пакет, наряду с нашей национальной программой поддержки на €660 млн, будет способствовать укреплению связей между финским ОПК и поддержкой Финляндией Украины. Это прекрасный пример того, на что способен финский ОПК, и это подтверждает, что наши инвестиции в производственные мощности окупаются", – отметил он.

Напомним, Дания 18 мая объявила о пакете долгосрочной военной поддержки Украины на сумму около €560 млн.