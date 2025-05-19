OpenAI поможет ОАЭ построить гигантский дата-центр

OpenAI планирует помочь в создании нового мощного центра обработки данных в ОАЭ, который со временем может стать одним из крупнейших в мире, и значительным расширением глобальных амбиций компании в сфере ИИ-инфраструктуры. Об этом сообщает Bloomberg.

Ожидается, что разработчик ChatGPT станет одним из основных инвесторов в недавно анонсированный кампуса 5-гигаваттного дата-центра в Абу-Даби. Участие OpenAI еще не окончательно решено, но официальное объявление может появиться в ближайшем будущем.

Американский техногигант Oracle Corp. также участвует в проекте и поможет разработать по крайней мере часть первой фазы кампуса в Абу-Даби.

После завершения строительства обширный объект будет занимать 10 квадратных миль и использовать примерно столько же энергии, сколько пять ядерных реакторов.

Не все 5 гигаватт достанутся OpenAI, а скорее будут распределены между несколькими компаниями.

MGX, инвестиционная компания Абу-Даби, также рассматривает возможность участия в проекте центра обработки данных вместе с OpenAI и G42. Другие американские партнеры также могут присоединиться к проекту.