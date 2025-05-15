Рабочая неделя в ЕС за последние 10 лет сократилась на час

В 2024 году работники в возрасте 20-64 лет в Европейском Союзе работали в среднем 36 часов в неделю на своей основной работе. Это меньше, чем в 2014 году, когда средний показатель составил 37 часов, свидетельствуют данные Евростата.

Самая длинная рабочая неделя зафиксирована в Греции (39,8 часа), Болгарии (39,0), Польше (38,9) и Румынии (38,8).

Самая короткая рабочая неделя – в Нидерландах (32,1 часа), имеющих самый высокий уровень неполной занятости в Европе и прогрессивное трудовое законодательство.

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Дания, Австрия и Германия также имеют относительно короткую среднюю рабочую неделю, хотя и немного длиннее, чем в Нидерландах – 33,9 часа.

Что касается секторов экономики, то самые длинные рабочие недели в ЕС в 2024 году были в сельском хозяйстве, лесничестве и рыболовстве (41,2 часа), горнодобывающей промышленности (38,8) и строительстве (38,7).

Самые короткие – в домашних хозяйствах как работодателях (26,7), образовании (31,9) и в искусстве, развлечениях и отдыхе (32,9).

В Беларуси стандартная рабочая неделя составляет 40 часов.