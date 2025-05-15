В Бельгии и Люксембурге расследуют коррупцию на контрактах для НАТО

НАТО сообщило о задержании нескольких подозреваемых в связи с подозрением в коррупции при заключении контрактов на закупку вооружения, а власти Бельгии и Люксембурга объявили о начале расследования. Об этом сообщает агентство AFP.

Пресс-секретарь Альянса Элисон Гарт в среду сказала, что в нескольких странах произошли задержания подозреваемых в "коррупционных деяниях, связанных с контрактами НАТО".

"НАТО, включая Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA), тесно сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности", – добавила она.

Прокуратура Бельгии отдельно сообщила об аресте одного человека и обысках из-за потенциальных нарушений в контрактах с оборонными подрядчиками "на закупку военного оборудования для НАТО, такого как боеприпасы и беспилотные летательные аппараты".

"Речь идет, в частности, о возможной передаче конфиденциальной информации сотрудниками Агентства НАТО по поддержке и закупкам, расположенного в Люксембурге, оборонным подрядчикам, которые могли выиграть эти контракты", – добавили бельгийские прокуроры.

А прокуратура Люксембурга, в свою очередь, заявила об операциях правоохранительных органов также в Нидерландах, Германии, Италии, Испании и США, в рамках которых состоялся "ряд обысков" и были изъяты документы, связанные с делом.