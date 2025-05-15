Последнее обновление: 15.05.2025 15:02

На известном маркетплейсе для продажи кофе незаконно использовался белорусский товарный знак

На маркетплейсе Wildberries для продажи кофе незаконно использовался белорусский товарный знак. Этот факт выявило Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Как сообщила пресс-служба ведомства, белорусский продавец продавал кофе с недостоверной информацией о товаре, содержащейся на защитной упаковке и на сайте интернет-площадки (об изготовителе, стране происхождения, наименовании). Он также использовал в рекламе реализуемых товаров товарный знак ОАО «Красный пищевик» без наличия права на такое использование, что вводило покупателей в заблуждение.

В связи с этим продавцу вынесено два предписания: об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей и устранении нарушения законодательства о рекламе. Их исполнение находится на особом контроле.

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