Еврокомиссия проиграла дело о переписке с Pfizer о вакцинах

Суд Европейского союза 14 мая удовлетворил иск газеты The New York Times, оспорившей отказ Брюсселя обнародовать соответствующие SMS-сообщения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководства Pfizer.

Оглашая решение по так называемому делу "Пфайзергейт", суд в Люксембурге сослался на распоряжение ЕС о доступе к документам, согласно которому все документы европейских институтов должны быть доступны общественности, пишут немецкие СМИ.

Кроме того, Еврокомиссия "не смогла убедительно объяснить", почему не удалось найти требуемые документы, а также почему она "сочла, что текстовые сообщения, обмен которыми происходил в контексте закупок вакцин от COVID-19, не содержат важной информации", отметил суд.

Он также указал, что ответы ЕК на протяжении всего разбирательства основывались на гипотезах либо на изменяющейся или неточной информации. В свою очередь выступавшая истцом газета смогла доказать, что SMS-переписка между фон дер Ляйен и гендиректором Pfizer Альбертом Бурлой в период с января 2021 года по 11 мая 2022-го имела место.

Ранее Еврокомиссия заявляла, что требуемые текстовые сообщения не были заархивированы и, следовательно, их невозможно найти. Как указывало ведомство, речь идет не о конкретном документе, а о переписке, которая совсем необязательно представляет общественный интерес и должна храниться в архиве или быть обнародована.

В свою очередь журналистка The New York Times Мартина Стеви, получившая отказ в доступе к чатам, заявляла, что личные контакты фон дер Ляйен и Бурлы имели решающее значение для заключения сделки о многомиллиардных закупках вакцин ЕС в разгар пандемии COVID-19. После этого Стеви и The New York Times обратились с иском в Суд ЕС.

Весной 2021 года на фоне продолжающейся пандемии Еврокомиссия заключила контракт с корпорацией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech на поставку до 1,8 млрд доз вакцины Comirnaty на сумму около 39 млрд долларов. Многие аспекты этих закупок остались конфиденциальными, что привело к обвинениям в недостаточной прозрачности этого процесса.

Решение Суда ЕС обе стороны могут обжаловать в вышестоящей инстанции – Европейском суде.