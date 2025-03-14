Страны Евросоюза договорились о продлении антироссийских санкций

Страны Евросоюза решили продлить санкций в отношении России еще на шесть месяцев. Решение принято на уровне послов, передает Reuters.

Евросоюзу удалось преодолеть вето Венгрии, которая, как сообщали СМИ, добавилась исключения из санкционного списка не менее восьми лиц (компромиссный вариант соглашения предполагал исключение четырех человек).

Согласно информации, послы согласились продлить санкции в отношении физических и юридических лиц и исключили из списка трех лиц, которые умерли, но сохранили в списке российского бизнесмена Михаила Фридмана, несмотря на давление со стороны Венгрии.

Срок действия антироссийских санкций истекает 15 марта.