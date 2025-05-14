В Кыргызстане утвердили зеленую таксономию — список экологичных товаров и услуг

В Кыргызстане утвердили зеленую таксономию. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

Согласно информации, это первый в Кыргызстане список технологий, товаров и услуг, которые можно считать экологичными.

«Таксономия поможет привлечь больше инвестиций в зеленую экономику, поддержать экологически чистые проекты, упростить госрегулирование в этой сфере и укрепить позиции республики на международном рынке устойчивого финансирования», - говорится в сообщении.

Кабмин поручил Минэкономики вместе с налоговой и таможенной службами создать открытую базу данных «зеленых» товаров и услуг, а также специальные справочники и инструкции для бизнеса и госорганов. Планируется ввести упрощенный учет углеродных выбросов и разработать документ, подтверждающий соответствие проекта требованиям таксономии. Профильные ведомства обновят статистические классификаторы под новые стандарты.

Документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования и будет действовать в пилотном режиме до конца июня 2028 года.