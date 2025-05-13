Дубай внедрит криптовалюты для оплаты госуслуг

Департамент финансов Дубая (DOF) объявил о партнерстве с криптобиржей Crypto.com для приема цифровых активов в качестве оплаты государственных услуг.

Соглашение подписали на саммите Dubai FinTech Summit в рамках стратегии ОАЭ по переходу на безналичные расчеты: к 2026 году 90% транзакций в стране должны осуществляться в цифровом формате.

Пользователи смогут оплачивать услуги через криптокошелек Crypto.com. Платформа автоматически конвертирует цифровые активы в дирхамы, которые поступят на счета DOF. Власти ожидают, что инициатива добавит до 8 млрд дирхамов ($2,1 млрд) в местную экономику ежегодно и укрепит статус Дубая как центра финтеха.

«Это первый в мире проект такого масштаба, который объединяет цифровые активы и госсектор», - заявил глава подразделения Crypto.com в ОАЭ Мохаммед Аль Хаким.

В марте советник по национальной безопасности ОАЭ шейх Тахнун бен Заид Аль Нахайян и специальный советник Дональда Трампа по ИИ и криптовалютам Дэвид Сакс обсудили развитие цифровых активов и искусственного интеллекта.