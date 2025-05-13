ЕС добавит Беларусь в "черный список" из-за вырубки лесов

ЕС готовится внести Беларусь в "черный список" государств с высоким риском вырубки лесов. Об этом пишет Euractiv.

Регламент ЕС о вырубке лесов (EUDR) классифицирует страны по высокому, стандартному или низкому уровню риска. Категория определяет, насколько строгими будут правила надлежащей проверки для компаний, импортирующих важные сельскохозяйственные товары, такие как какао, кофе, соя, пальмовое масло и говядина, а это означает и больше проверок.

В течение последних недель в ЕС обсуждали перечень государств с высоким уровнем вырубки лесов, и в понедельник было согласовано, что в "черный список" добавят Беларусь, Северную Корею, Мьянму и Россию.

Оценка вырубки лесов, которая длилась почти два года, ранее вызвала дипломатическую озабоченность, особенно среди таких крупных экспортеров, как Бразилия, Малайзия и Индонезия, которые активно лоббировали, чтобы не попасть в список. Пока они избежали неприятностей.

В документах, опубликованных в прошлом году, Европейская комиссия выдвинула идею сосредоточиться только на странах, которые уже находятся под санкциями ЕС или ООН, и, судя по всему, она придерживается этой позиции.

Напомним, в июне прошлого года страны Евросоюза окончательно одобрили масштабный и долгожданный план по восстановлению окружающей среды, который предусматривает восстановление всех экосистем, которые в этом нуждаются, до 2050 года.

А осенью активисты французской организации Canopée заменили туалетную бумагу в туалетах Европейского парламента сообщениями в знак протеста против вырубки лесов.