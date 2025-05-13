Белорусская прокуратура вычищает «экстремизм» на маркетплейсах

Прокуратура Минска выявила факты продажи нацистской символики и «экстремистских» материалов на одном из крупнейших маркетплейсов.

Как сообщила Генпрокуратура, на интернет-площадке продавались обереги в форме эмблемы «Черное солнце», монеты «Третьего рейха» с изображением на них свастики, а также почтовые марки с изображением Адольфа Гитлера и книги Виктора Суворова «Беру свои слова обратно» и «День.М». «Ледокол. Кто начал вторую мировую войну».

Прокуратура Минска также установила факты публичного демонстрирования нацистской символики гражданами в комментариях к указанным товарам.

В адрес владельца интернет-площадки внесено представление с требованием убрать «экстремистские» товары. Прокуратура Минска обещает проследить за выполнением требования.

Кроме того, стоит вопрос привлечения к административной ответственности лиц, которые публично демонстрировали в интернете нацистскую символику, а также распространяли «экстремистские» материалы.