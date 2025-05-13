Последнее обновление: 13.05.2025 09:56

В Брестской области начинается сбор с теробороной

С 13 мая начнется плановый учебный сбор с военнообязанными для комплектования территориальных войск Брестского района. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси.

«В ходе сбора будет осуществлен прием военнообязанных территориальных войск, их всестороннее обеспечение и подготовка к выполнению задач ТерО. Командному составу территориальных войск предстоит восстановить навыки в управлении подчиненными», - говорится в сообщении.

Основное внимание будет сосредоточено на отработке задач территориальной обороны усиленными подразделениями территориальных войск совместно с воинскими частями Вооруженных Сил, в том числе «с применением средств активного и пассивного противодействия беспилотным летательным аппаратам».



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