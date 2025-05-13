Последнее обновление: 13.05.2025 09:56

В Беларуси появится Палата риелторов

Лукашенко подписал закон о риелторской деятельности, сообщает его пресс-служба.

Законом создается новый орган самоуправления - Палата риелторов. В ее структуру включаются общее собрание (собрание уполномоченных), правление, председатель и ревизионная комиссия.

Упраздняется институт агентов по операциям с недвижимостью. Правом оказания риелторских услуг будут обладать только риелторы, являющиеся членами Палаты риелторов и имеющие свидетельство об аттестации.

Изменяются также подходы к квалификационным требованиям риелторов. В частности, отменяется требование о наличии профильного образования. Риелтором сможет стать гражданин с любым высшим образованием, прошедший обучающие курсы в сфере недвижимости и сдавший аттестационный экзамен.



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