В Великобритании реформы призваны сократить число мигрантов в стране

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о реформах, призванных сократить число мигрантов в стране. Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что в последние годы чистая миграция в Великобританию превысила 700 тысяч человек в год. Это рекордные цифры. Мигранты вызывают недовольство людей на фоне кризиса с жильем, перегруженной системы национального здравоохранения NHS и нехватки мест в школах.

На недавних местных выборах свои позиции резко усилила выступающая против миграции партия Reform UK. Поэтому правительство хочет показать, что контролирует границы и реагирует на волну недовольства.

В соответствии с реформами планируется увеличить нужный для получения ПМЖ срок проживания в Великобритании — с 5 до 10 лет.

Кроме того, ужесточатся требования к знанию английского языка, повысятся зарплатные пороги для работников из-за рубежа и уровень квалификации для рабочих виз.

Помимо этого, уменьшится срок, на который иностранные выпускники смогут оставаться в стране после учебы, — до 18 месяцев (по сравнению с нынешними двумя-тремя годами), предусмотрены финансовые санкции для работодателей и вузов, нарушающих миграционные правила.

Эти планы должны быть утверждены в парламенте, где у лейбористов уверенное большинство.

Ранее сообщалось, что в США администрация Дональда Трампа планирует за ближайший год депортировать 1 миллион нелегальных мигрантов. А Германия только за два дня выслала 78% нелегальных мигрантов, задержанных на границах. В ФРГ также ужесточают миграционную политику и пересмотрят выдачу гражданства.